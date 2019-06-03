台大學推電競課程　打機打出個未來

香港及台灣兩地大專界均需應對學生人數下跌，各院校要各出奇謀收生。台灣有兩所大學趕在時代尖端，分別開辦以電子競技(E-sports)及無人機為主題學位課程，高雄樹德科技大學在去年開辦「電競產業管理學士學位課程」，除訓練電競選手，學生亦接受多個領域如遊戲設計、節目製作和市場營銷等訓練，畢業後可從事營銷及媒體行業，兩項課程畢業生均可獲得專業證書，對求職創業有一定幫助。



全球四十多個國家及地區將電競視為運動項目，根據荷蘭調查指出，去年全球遊戲產值可達一千一百三十五億美元，而關聯產業如遊戲代理、配錄音、美術設計和轉播平台亦需人才培育。樹德科技大學副校長嚴大國表示，台灣私立大學有開辦課程彈性，而學系一直與日本及南韓知名廠商合作，有利雙向交流，因此該校去年發展出新的電競課程。



針對課程發展，該校今年啟用多個場館，包括電競主導播培訓館、影音後製工程館和電競選手培訓室等等，組成台灣首個大學院校電競城，電遊系系主任蘇中和表示，與電競相關設施的投資金額已達二千四百多萬台幣。課程跨多個領域，期望令學生學得更廣。蘇強調，電競選手的年齡一般到廿三、四歲已達極致，因此課程內容只有兩成針對選手養成，另外八成志在培訓主導播、教練、裁判，以至學習遊戲設計和營銷，令畢業生有更廣的出路。



蘇中和續指，課程與台灣電競學會合作培訓，畢業生可考獲基本的電競裁判及教練證照。剛畢業成為電競選手，其薪金相比其他職業運動員如桌球選手豐厚，該學系有一名學生加入澳門職業隊，已有約七萬元台幣月薪。嚴大國表示，課程去年首次招生，現約有五十名學生就讀。新辦課程首年不能招境外生，但據他所知，港生對該課程有很大興趣，亦有一名在校港生即將轉到此課程就讀。



另外，長榮大學在二○一七年新設全台首個無人機應用學士學位課程，該校無人機應用發展研究中心主任陳宗正表示，該課程為跨領域課程，跨資訊暨設計學院、健康科學學院及管理學院，課程內容包括新型無人機系統及應用、無人機航空管制及新型感測器與載具。陳續指，除了一般無人機操作，學生亦需要學習設計及飛行法例規定。



陳表示，近兩年無人機應用於房地產方面有明顯增長，例如利用航拍拍攝並配合全球衞星系統，令拍攝出來的照片更精準。他又指，課程畢業生可接受專業訓練，畢業前考取民航局發出的無人機飛行操作員執照，而台灣在電力和基建巡檢、救災和航拍亦有一定需求。他舉例指，光是採用無人機作農藥噴灑方面已有顯著需求。據他所知，農藥噴灑的無人機操作員日薪有約二千元台幣，曾有廠商期望聘用學生作農業需求的無人機機手，而農噴面積已由原本的一萬平方米，增到廿萬平方米。