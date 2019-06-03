港婦前月獨遊日本富山音信全無　家屬懸紅100萬日圓尋人

本港女子葉莘蕻於本年4月20日獨遊日本富山縣失蹤，至今音信全無。她的丈夫以及友人四出尋人，亦在網上刊登尋人啟事，並懸紅100萬日圓（約7.2萬港元），希望能夠找回葉莘蕻。據了解，葉莘蕻的丈夫已向香港入境處、中國駐名古屋總領事館、日本富山縣中央警察署等多個政府機關求助。



46歲的葉莘蕻身高約156厘米、體重約60公斤、中等身材，留有一頭黑色短髮。她於本年4月9日持香港特別行政區護照，經由中國重慶飛往日本千葉縣的成田機場，獨自在當地旅遊。至4月17日，葉莘蕻入住富山多米酒店，並於4月20日上午08:20透過微信聯絡丈夫，從此失去聯絡。



富山警方調查後，證實葉莘蕻曾於4月20日中午11:55辦理退房手續，並將行李寄存在酒店，其後外出觀光。當局透過閉路電視，發現身穿黃綠色上衣、深藍色長褲的葉莘蕻曾在當日下午1點至2點之間，曾在環水公園的星巴克咖啡店喝咖啡。此後再無任何關於葉莘蕻的消息，其寄存的行李亦未被取回。



葉莘蕻的家屬和朋友呼籲，任何人發現葉莘蕻，可以打070-1452-4456或電郵至：yellowsheep156@gmail.com。