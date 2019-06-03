十大死症纏香江　政府無解決方案

港府施政「立立亂」，對民生、經濟、政治等問題束手無策。本報去年已指出香港存在「十大死症」，不斷沉淪，包括縱容假難民如毒瘤般擴散，威脅治安；律政司「應告唔告」，葬送香港法治；樓價租金昂貴令生活質素下降等，猶如末期癌病的死症，令香港已死，勢觸發港人移民。有學者直指，移民海外數字回升，反映港府管治及施政拙劣，大堆民生問題未能解決，令人感到沮喪及無望，紛紛出走尋求更好生活質素。



本報去年已點出香港面對「死症」，其中包括「保護傘」問題，雖然法律面前人人平等，惟黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻等不少犯罪分子，卻因獲得保護傘包庇而逍遙法外。



法治是香港重要基石，惟律政司司長鄭若驊其身不正，本身已涉及「秘撈」不申報等多宗醜聞，其掌管的律政司錯漏百出檢控「甩轆」，又包庇反中亂港分子，如壹傳媒黎智英曾向不同泛民政團及人士秘密捐款逾四千萬元，政府不檢控有關人士；黎涉刑事恐嚇東方報業集團男記者，律政司長時間拖延仍「唔敢告」，同時亦未起訴包括黎在內的其餘佔中搞手，律政司不務正業令香港法治淪亡。



另一「死症」是面對假難民作惡，大批免遣返聲請人「賴死唔走」虛耗公帑；持行街紙非華裔人士干犯嚴重罪行，威脅治安，惟問題仍未解決。其他「死症」包括政局動盪、官僚怠政、管治不力、大型基建工程屢爆醜聞、醫療失誤及樓價失控等。監察團體及立法會議員早已齊轟港府處事無能，而事隔大半年，香港各項「死症」如何解決仍無答案。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，港人移民海外數字回升，相信與港府管治及施政拙劣有關，香港大堆民生問題未解決，樓價租金昂貴無法令市民安居樂業；基建醜聞沒完沒了；連風災善後也混亂不堪，令本來較中立的港人都感到沮喪。



陳續說，法治倒退是另一個逼港人出走原因，如違法佔中案，律政司只「循例」檢控少數搞手，餘下多名重要搞手及金主均未「落鑊」，令市民對法治全失信心。加上香港發展空間窄，年輕人難以向上流，令年輕一代寄望移民外地尋找更好生活質素。