律政司亂龍　假難民橫行　安居成奢望

法治淪亡、港府施政失效，去年估計有七千六百名港人「逃離」香港移民外地，數字較前年大增接近兩成。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指香港法治、治安、民生、政治等各方面均全面倒退，批評港府施政及管治不力，官僚怠政導致亂象叢生，生活面對沉重壓力，令人心思離，受訪者坦言對港府死心，對香港前景無望。



保安局提供的估算數字顯示，去年約有七千六百名港人移民外地，較一七年的六千五百人大增一成七，並與一六年的數字看齊；去年及前年最多港人移民的國家為澳洲，去年有二千四百人，前年則為二千二百人，其次是美國及加拿大。至於台灣卻成為港人移居的寵兒，港人移居台灣人數連續三年破千，根據台灣內政部移民署的統計資料，今年首季已有二百九十七名港人獲准在台灣定居，較去年同期的二百零六人激增四成四。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百五十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對移民數字居高不下，去年更比前年大增近兩成，四成六受訪者直指，香港各方面全面倒退；三成三指香港亂象叢生，人心思離；一成一批評香港無新產業、新發展。



當問及香港社會民生有何問題，導致港人萌生移民念頭，四成三受訪者認為是政治動盪影響經濟民生；三成九指大堆民生問題未解決；一成一不滿教育朝令夕改，為子女移民。



法治方面，律政司醜聞纏身，檢控甩轆，遲遲未檢控黎智英等其餘佔中搞手，三成斥法治淪亡令市民失信心；三成直指香港核心價值受損；一成九不滿當局「應告唔告」，法治不彰。



治安方面，假難民禍港問題一直未解決，南亞兵團罪案頻生，三成八受訪者認為，如計時炸彈，生活無安全感；三成一批評政府對治安毒瘤束手無策；兩成四感到香港烏煙瘴氣，永無寧日。



香港樓價租金高企，公屋輪候時間屢創新高，面對惡劣的居住環境，五成三受訪者無奈指樓價與生活指數高，生活壓力沉重；三成坦言無信心政府能解決房屋問題；一成三感到安居無望。



調查亦顯示，大部分受訪者批評港府管治表現差劣，影響移民意欲，四成三受訪者直斥官僚怠政，香港前景堪憂；兩成六轟政府冇靈魂，對政府死心；一成九批評政府施政失效，無作為。



綜觀情況，大部分受訪者批評政府施政混亂，感到香港政治動盪不安、法治淪亡失信心、治安日差無安全感，房屋問題更令生活質素下降，種種憂慮令港人萌生移民念頭，紛紛「出走」。