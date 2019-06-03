探射燈：違例改建風險大　租客或負法律責任

工廈劏房問題多年未解決，屋宇署早前不批准分間設獨立洗手間帶來打擊，但市場上不乏違規單位，亦有地產代理聲言可介紹相熟師傅安裝熱水器。有法律界人士警告，若安裝不善而爆炸，業主面臨被釘契，租客亦有機會承擔法律責任。



「依家唔會再批有熱水（設備安裝），呢啲（租盤）真係絕版。」有地產代理游說東網記者說，自2016年起，屋宇署不再批准任何將工廈處所分間成設獨立洗手間的「小型」改動及加建工程，並表示有關分間處所不會被接納為工業用途。另外，有代理指可介紹相熟裝修師傅，在獨立廁所內另安裝熱水器，費用要約2000港元。



執業大律師陸頌雄表示，擅自改裝工程存在很大的風險，「安裝得唔好，熱水爐爆炸，到時追討唔單止係單位結構性嘅賠償，仲有當中涉及到人命傷亡。」一旦被發現違例改裝，屋宇署可以頒布糾正令，若業主未有改正，將會隨時面臨被釘契，租客亦有可能面臨法律風險。事實上，非法改裝存在消防風險，前年便有3名男女在工廈劏房慘被燒死。

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