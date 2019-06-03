探射燈：活化工廈無人吼　違規劏房搶住租

政府去年施政報告提出合資格的工廈可活化改建過渡性房屋，惟至今無人問津。相反，工廈違規劏房仍有價有市，葵涌有翻新工廈裝修如私樓出租，有地產代理不諱言大部分租客當住宅，月租逾萬元仍爭崩頭；新蒲崗及觀塘亦有工廈劏成「24小時工作室」，而且十分搶手。地產業界指政府的計劃掣肘多，「計數」後難回本，寧出租工作室更有市場；關注圑體望政府能增加誘因，讓計劃不至胎死腹中。



「同一個價錢你出去租劏房，環境一定無咁好。」代理張先生帶佯裝租客的東網記者走入葵涌青山公路旁一幢翻新兩年的工廈，內設洗衣房與小型按摩泳池儼如私樓，單位設有獨立洗手間，月租索價約9000港元至逾萬港元。張透露，上址有8、9成租客作住宿用途，不少單位門外放置鞋履。而鄰近的另一幢新裝修工廈亦有同類豪裝劏房出租，張指單位同樣搶手。他表明兩幢工廈均違規入住，但「冇人投訴，地政唔會走嚟查。」



不少工廈亦變招以24小時工作室作招徠。新蒲崗1幢工廈有樓層劏成30間工作室，內設獨立廁所與熱水爐，月租6800港元，代理暗示不少租客都是早出晚歸，又指有人查問可稱從事網購。觀塘亦有工廈劏房出租，代理亦指此類24小時出入的單位「好搶手」，兩個放租單位已在兩星期內成功出租。



政府鼓勵業主將工廈改作過渡性房屋，惟地政總署至今未接獲有關申請。陞域集團主席鄧耀昇表示，期望政府多考慮過渡性房屋的後續安排，提升誘因。中原工商舖董事總經理潘志明亦指，投資者計數後認為計劃吸引力低，掣肘較多，條件不利投資者。



美聯工商舖行政總裁黃漢成更直言，有關計劃在經濟上是「行唔通」，他以觀塘一般工業大廈為例，如改建過渡性房屋，每月租金要提升近1倍才不致虧蝕。他指除非政府願意延長5年期限，或者另加補貼，才有足夠誘因吸引商家投資。



全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤指，計劃原意是好，但不少工廈業權分散，她擔心難以成事。陳又建議過渡性房屋要設下人均面積標準，否則只會跟工廈劏房沒有分別。



地政總署發言人回覆指，觀塘與新蒲崗位單位只可作工業用途，而葵涌兩幢工廈亦只可作非厭惡性工業用途，把工廈作住宅用途已涉違反地契條款，惟九龍東區地政處並沒有收到業權人修改地契或豁免書的申請；荃灣葵青地政處亦會進行實地視察及跟進。

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