律政司指移交逃犯額外限制具法律效力　感不妥可提覆核

立法會保安事務委員會今日(3日)繼續舉行特別會議，討論《逃犯條例》的修訂建議。保安局局長李家超表示，修例後只會處理最高刑罰7年或以上的案件，而有關要求，是需香港與請求方都符合，並強調會要求請求一方作出保證，對方提出移交時牽涉的罪行要符合其管轄區的追訴期限，並稱是次修例並無改動現有移交逃犯法律體系，22年來行之有效，能充分保障有關人士的人權。



立法會議員鄺俊宇再次問到港府，台灣的中央機構是哪一個，李重申在個案移交的協定內會與請求方商討，並讓對方作出保證是哪個單位。議員林卓廷則指，是次修訂無把公平審訊等包入法例，只以行政方式處理，若有關請求的國家不符合有關的行政要求，相關人士可否提出反對移交。



律政司國際法律專員曾強解釋，額外移交限制如加進協定內就有法律效力，相關人士如認為對方無保障，可在法律程序當中提出申索及司法覆核；而特首如認為移交是錯、不公義、壓迫性的，亦應該拒絕移交。



另外，被問及移交的審訊是否有疑點利益歸於被告的原則，律政司副國際法律專員(司法互助)林美秀同意，指舉證責任是在請求一方，涉案人無任何相關責任。



議員鄭松泰問到為何律政司司長鄭若驊再次沒有出席會議，指議員希望在此爭議性大的條例上，政府法律上的最高層可回應議員提問，「點解今日不出席」。就此，委員會主席陳克勤指，已向政府轉達了議員的要求，是否出席權利在相關官員身上。