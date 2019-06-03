內地大學升學資助計劃今接受申請　全額資助1.68萬

教育局今(3日)宣布2019/2020學年「內地大學升學資助計劃」，由今日起至9月2日接受合資格香港學生申請。資助計劃將惠及在181所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，計劃不設名額上限。



合資格的學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，惟前者只提供予通過入息審查的學生。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，申請人只能二擇其一。



符合申請資格的學生可於8月2日或之前(適用於2019/2020學年以前已入讀指定內地院校的學生)或9月2日或之前(適用於2019/2020學年首年入讀指定內地院校的學生)，把填妥的申請表格以郵寄方式遞交教育局。教育局將於2020年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。



在2019/2020學年，資助計劃下的「經入息審查資助」的全額資助為16,800港元，半額資助為8400港元；「免入息審查資助」的金額為5600港元。指定內地院校共有181所，包括將於2019/2020學年參與「內地部分高校免試招收香港學生計劃」的112所院校，以及另外69所院校。