移交一方須足證有關罪行　當局指表面證據絕不「表面」

立法會保安事務委員會今(3日)繼續討論《逃犯條例》的修訂建議。對於坊間有意見指移交只靠表面證據、法庭難把關，保安局局長李家超會上指，表面證據的舉證標準，是令陪審團在法官適度引導下，認為可達至有關人士定罪。



律政司副國際法律專員(司法互助)林美秀稱，請求一方不能只提出「指控」，而要安排證人提交供詞、解釋案件如何發生等，令法庭接納，證據足以證明該項罪行，表面證據「實質絕不表面」。



多名議員批評港府不把公平審訊等人權保障寫入法例，又憂慮內地司法制度無法彰顯公義等。李家超指，不寫入草案不代表無保障，只要寫入協定就有效力，而港府只處理內地最高人民檢察院的移交申請，又稱「有人就係永遠唔相信」，無論如何亦說服不了，他重申政府已聽取不同意見並提出現時建議，冀令公眾安心。



港府過去收到移交請求後拒絕移交的個案有6宗，包括不符雙重犯罪原則、律政司認為證據不足、案件在香港有司法管轄權、請求一方仍在調查而未到檢控階段，另有2宗因人道理由，律政司不處理。法庭拒絕移交就有1宗，法庭認為證據不足把相關人士即時釋放。



李家超又提到，由1997年至去年底，香港根據逃犯條例雙邊協定，交往外地的逃犯有104人，最多是美國，有68人，其次是澳洲，有10人，其他較多移交的國家為英國、加拿大及南韓。而同期香港接收67人，牽涉罪行包括販毒、搶劫、非法剝奪財產、貪污及洗黑錢等。



另外，立法會議員吳永嘉指打擊清洗黑錢財務行動特別組織，曾批評香港與內地及澳門無移交協議及司法互助，阻礙香港打擊洗黑錢及反恐，如條例通過是否有助香港避免成為「洗黑錢天堂」及恐怖活動基地，李家超回應指「絕對係正確嘅」。而議員郭榮鏗會上8次追問李家超是否認為內地有司法獨立。李回應稱，內地刑事訴訟法寫明，法院獨立行使審判權，稱自己作為特區政府官員，不會批評其他地方的內部事務及法律體制，只會談論香港的法律制度。