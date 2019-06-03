樓巿彈升　陳茂波指4月樓價只比去年高峰低1%

財政司司長陳茂波今日(3日)於立法會財經事務委員會上匯報整體經濟最新狀況，他表示樓價連升4個月，整體住宅售價較去年12月顯著反彈9%，今年4月的樓價只比去年高峰的7月低1%。



陳續指，住宅物業市場自1月起反彈，今年首4個月平均每個月住宅成交5400宗，較去年第4季的月平均宗數急升42%。此外，今年4月的樓價比1997年高峰高出126%，惟市民置業供款相對收入指數維持69%的高水平，顯示樓價大幅超過市民負擔能力。陳又稱，未來3至4年的一手私人住宅供應將維持9.3萬伙，未來5年的私人住宅單位平均每年落成量為1.88萬伙，政府會密切注意樓市最新情況，維持健康發展。



立法會議員鄺俊宇關注，即將恢復二讀的《逃犯條例》若然獲得通過，對香港的經濟、營商及前景會帶來甚麼影響。此外，處理關愛共享計劃的在職家庭津貼辦事處被指混亂，市民擔心「派極都派唔完」，詢問有否遺失表格的情況出現。議員陳振英指出，現時65歲或以上長者可享兩港元乘車優惠，詢問會否將計劃擴展至60至64歲，從而鼓勵就業。



陳茂波表示，政府已就《逃犯條例》修訂作調整，剔除商業罪行，而刑期門檻提高至7年可以聚焦處理嚴重個案，行政上亦加入保障，相信已經很大程度上釋除商界疑慮。



陳補充，社會有聲音將乘車優惠給予60歲至64歲長者，但若然只放寬至60至64歲的就業長者便要作另外思考，因為現時乘車優惠範圍較闊，難以只發放予就業的長者。陳又指希望市民能包容職津辦同事，現時正集中精力處理付款，每日處理約1.6萬宗個案，隨住其他工作完畢，相信每日可處理的付款個案會有所增加，仍然爭取於今年底將款額交到市民手上。