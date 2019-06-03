不滿被催還債向足浴店女東主淋鏹　女技師認罪

50歲按摩女技師兩年前，因錢銀轇轕向足浴店女東主淋通渠水後再用刀狂刺，女店東頭臉有70%皮膚三級燒傷面容盡毀，她形容自己為喪屍。女技師於高等法院承認有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，法庭押後至今午(3日)判刑。



被告但昭娟來自湖北，她早年在內地結婚產子後離婚，2005年嫁予一港人後於2009年來港定居，但一年後再離婚。之後一直從事足底按摩工作。她跟女事主於2003年認識，彼此都有賭博習慣，常結伴到澳門賭博。約於2016年底被告到女事主的店工作，同一時間她輸了很多錢所以多次跟女事主借錢還債。



案發於2017年4月23日，被告藉詞還錢，騙得當時46歲的女事主黃琼讓她到其通州街富安大廈的住所。在單位內被告拿出一支通渠水向女事主「照頭淋」，再拿出一把8吋長生果刀砍女事主，女事主全臉發黑浴血倒地。



被告立即打999及向朋友鄰居求助，說自己殺了人很後悔，警察到場時被告坦承襲擊女事主，又說向女事主借了6萬港元，但遭對方男友催促威脅還錢，她感到憤怒和走投無路，所以就到雜貨店買通渠水及生果刀。她到女事主家中後要求延還款遭拒，她感到受侮辱所以出手向事主施襲。



女事主被送院診治，臉、頸、上半身70%皮膚燒傷，前額及胸口有刀傷。她經過14次植皮手術，最終失去部分鼻軟骨及面部輪廓，皮膚上布滿深層粉紅色的肥厚疤痕，容顏盡毀。



求情時律師指被告因失去理智而犯案，但法庭認為被告特意去買通渠水買刀，知道女事主在家就藉詞登門：「如果咁都唔係有預謀，我都唔知點先算係」，又指被告將通渠水向女事主「由頭淋到落腳」，將她淋至頭臉發黑仍不滿意，復用刀對她狂刺。



對於被告寫求情信指對女事主感到一世內疚希望得到對方原諒，並希望獲得輕判可盡早跟年老父母團聚，並跟願意等她的男友展開人生新一頁。法官明言，女事主的人生就應該再沒可能有新的一頁，而以她目前的容貌，相信她那位在事發後便失蹤的男友亦不可能會再出現她身邊。法庭的判刑除要懲罰被告外，亦要為受害的事主出頭。