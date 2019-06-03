紮鐵公司指曾提出物料錯配　惟禮頓未有跟進

沙中線紅磡站獨立委員會第二部分聆訊今(3日)踏入第6天，時任永光鋼鐵工程有限公司工料測量經理張益明作供。張承認自己從分判商輝誼工程有限公司地盤主管吳民俊口中得知，工程有鋼筋及螺絲帽物錯配等問題，據他向吳了解，吳已把情況告知禮頓工程師黎家灝。



張指出，去年2月初應禮頓要求到紅磡辦公室開會，並附帶一張顯示鋼筋無接入螺絲帽的相片。張稱，會上禮頓指工程有駁口位漏水，鑿開展示有鋼筋無連接螺絲帽。同月，港鐵向禮頓發出不合格通知，禮頓隨即發信予永光，指其施工質量欠佳並會追討有關損失，張向吳了解後，再回信禮頓表達強烈不同意有關說法，信中提到吳已向黎交代物料錯配一事，而禮頓其後未有作任何法律上的追討工作。



代表禮頓的資深大律師石永泰指出，吳指自己於2017年1月發現工程有問題並向黎反映，惟根據張與禮頓的書信，卻顯示吳告知黎有問題時已是2017年2月，質疑吳的證供不一。張解釋書信內容完全根據吳的說法，他本人不知具體位置，亦曾要求禮頓提交有關相片和圖則，並多次提出聯合檢查，惟禮頓未有跟進。



另外，石指根據禮頓與永光的合約條款，質疑永光是否在未經禮頓同意下，把工程分判予輝誼。張則表示禮頓必然知道輝誼一事，因過往曾把分判合約及相關工人的糧單交予禮頓。