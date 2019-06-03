每日一片：的哥盲舂舂衝燈　私家車無辜遭攔腰撞

司機鹵莽的駕駛態度，往往成為交通意外的原因。近日有車Cam就全程直擊一名的士司機在十字路口疑衝燈，攔腰撞向一輛私家車。網民估計的士司機最終要賠錢收場，揶揄他的行徑是「衝埋去畀錢」。



現場是中環碼頭對出的民耀街，事發於昨日（3日）下午2時44分，從直擊片段所見，當時一輛的士沿民耀街一個十字路口位，向碼頭方向行駛，不過的士司機疑懶理左右兩邊路口的交通燈都是綠色燈號，沒有煞車，掂行掂過。目擊司機雖響按提示，但仍無法阻止的士攔腰撞向左邊一架剛起步的白色私家車。衝力下，私家車更被撞前近數個車位。



網民看過片段後，幾乎一面倒狠批的士行徑離譜：「架的士以為人哋衝燈？？？完全冇收慢？」有人更諷刺的士司機經常罔顧交通規則，「全香港嘅路都係屬於的士X嘅，任何時候都係對方衝燈！」「無視交通法規，眼中根本冇交通燈」。亦有眼利網民發現，被撞的私家車後還有一架的士反應快，「好彩佢煞車煞得快，如果唔係就3車串燒」。