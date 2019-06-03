疑醉酒非禮再拳打女護士　男售貨員拒認罪

男售貨員今年1月疑因醉酒被送往天水圍醫院急症室，惟他接受治療期間，涉摸胸非禮女護士，之後再疑揮拳打向女護士眉心，事後被控非禮及普通襲擊兩罪，他不認罪，案件今(3日)在屯門法院開審，辯方指被告當時飲了很多啤酒，不省人事，不知道自己做了甚麼，亦沒有做出涉案行為。



控罪指26歲的被告陳文迪，於今年1月24日於天水圍醫院地下急症室治療室內，非禮及襲擊女子X。



女事主X供稱，被告當日早上因醉酒被送往醫院，X為被告檢查時，見被告雖然沒有說話，但有望向自己，X向他發出指示，他亦有跟從，故X判斷他是半清醒。惟當X欲移除被告身上的監察儀器時，原本平躺的被告突然向左轉身，右手順勢「揸」X右胸，之後再揮拳打中X鼻樑和前額之間的位置，X退後大叫，感到暈眩，房內男醫生和男護士詢問何事，X稱遭被告襲擊，之後便向護士長報告並報警。X補充，她遭被告非禮和襲擊後，曾問被告：「你係唔係扮醉？」但被告只望住她，沒有說話，她覺得被告並非不小心。



X在盤問下指，雖然醫療報告顯示被告入院時並不清醒，但他隨時間逐漸清醒，有醫生在事發後1、2分鐘再為他檢查時，已判斷他是完全清醒。



辯方質疑，X是受過訓練的輔警，正常應會大叫：「非禮！」又指在場有另一位病房服務助理，其證供顯示被告只曾掃到X的頭。X反駁她不是受訓如何應對被人非禮，事件發生後她已呆了，加上在場醫生是男性，故她沒有向醫生投訴。X續指，當時房內職員各有工作，沒有人全程看着被告的行為。