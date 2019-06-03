男子涉自稱黑幫成員　被控勒索商人3500萬

一名從事電子貿易的商人，前年因生意下滑而進行升運法事，期間與法事師傅的一名徒弟談及經營的生意，徒弟涉嫌自稱為黑幫成員，並向商人介紹一名生意夥伴。商人其後被邀參與生意額達100億元的兌換貨幣生意，並被要求介紹「金主」，但最終沒有成事。惟商人卻被人指安排失當，令生意告吹，被要求交出逾3500萬港元的賠償。商人事後報警，警方事後拘捕兩名涉嫌勒索的男子，兩男否認控罪，案件開審。



被告依次是盧振輝(32歲)及蔡志恆(53歲)，盧被控3項聲稱是三合會社團成員罪，指他聲稱是三合會社團成員；兩被告另共同面對一項串謀勒索罪。



事主X表示從事電子貿易生意逾20年，之前每年平均生意額約300萬港元，近年卻蝕錢。X為提升運程，故在2017年6、7月往一間「六壬館」進行升運法事，期間見到師傅的徒弟「阿輝」、即首被告，他指首被告負責「發功落啲水到」，然後把該水給他喝。



同年7至8月，X與首被告等人凌晨到新娘潭做法事，之後由首被告載他回家，首被告指可為X介紹生意夥伴，X表示贊成。而X落車前，首被告提及自己是三合會成員，並指有一名「波哥」的人士乃「同一個阿公」。



同年8月尾，X指首被告相約見面，他當時見到「波哥」、即次被告，並與兩人談及兌換貨幣生意，有人指「波哥會搵到提供100億嘅金主」，並要X找另一「金主」兌換這筆款項，若成事便可賺取佣金，但該次未有成事。X指首被告曾指是「同波哥一個阿公，阿公介紹佢畀波哥認識」。



同年10月25日，X指首被告再找他見面，X當時帶同2名日本人往見面，商討兌換生意，X忘記了當時傾談的貨幣，「有時係100億美金，有時係100億港紙，有時係100億人民幣」，但最後亦未能成事。X當時曾被質問為何未能成事，X解釋從未從事過兌換生意，故亦不清楚。



至11月，X再帶同2日本人往大角咀一茶餐廳見2被告。X指當時右邊坐了7、8個在打啤牌、遊戲機等的年輕人，該次亦未有成事。在日本人離開後，X指次被告表示「好彩傾唔成，冇乜問題發生，如果唔係，隔離啲人就會起身做嘢」。



X聽罷想起「佢哋係勝記啲人」，即三合會會員，他隨即感到「好怯、好驚，驚佢哋對我或屋企不利」，又指「驚佢哋會發生打鬥或其他動作，對我有傷害」。