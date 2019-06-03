政府200億大手掃貨作社福設施　元朗區最多

政府最快明年第一季入市掃貨，主攻元朗、沙田及油尖旺！不過，當局並非炒賣物業，而是以200億港元購置私人物業興建社福設施。在預算案公布有關構思後，勞工及福利局今日(3日)在提交立法會文件披露細節，指在18區購買的物業可提供158項社福設施，其中以元朗區佔最多，達15項，沙田及油尖旺亦各有14項，3區設施已佔總數近3成。相反，大埔及離島增設的社福設施最少，只各有4項。



設施類別方面，以長者鄰舍中心最多，達48間；其次是幼兒中心，共有28間，亦是唯一一項區區會至少增加一間的設施，當中以元朗及西貢較多，各有3間，原因是相關地區有較多年輕家庭。



政府又指，如該200億港元全數購置物業，會向獎券基金申請6.74億港元額外撥款，以用作裝修、家具和設備等用途，預計如能在下月獲財委會批准撥款，明年第一季開始購買首批物業，新服務將在明年年底運作，預計到2023年會完成所有「收購」。



立法會議員尹兆堅表示，政府長期規劃失誤，導致現時全港各區均欠缺社福設施，他認為158個物業遠低於社區需要，做法只是「止住咳」，又形容「遲到好過冇到」。他提到社會關注透明度和適切度，又指現時政府所提供的資料只提供物業所屬區域，未有更詳盡資料，認為做法是透明度低。另外，他又認為相關「死場」位於民居附近會較好，但同時亦擔心政府會購買長期未能脫手的商場，做法令人有感官商勾結。