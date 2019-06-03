網民熱話：停車場逆線搶位　無品司機企硬唔讓

香港車多泊位少，街頭不時出現爭錶位情況，未料去到停車場，一樣有人爭位。網上流傳兩段車cam片，片中拍到一架七人車在停車場內為爭位，不惜逆線而行，雖然迎頭有車駛至亦一於懶理，依然企硬唔讓，司機被網民形容「無品」。



網民Candy Chan在Facebook群組「馬路的事討論區」上載該兩段片段。事發於昨日(2日)下午2時27分，事發是深水埗一個商場的停車場。片段開始，事主駕車在車場內搵位停泊，期間事主發現有「吉位」時，正準備駛入，但迎頭一架白色7人車逆線駛至，更緊貼事主座駕車頭停車，非常挑釁，對方稍停數秒後，7人車便施施然向後褪，再駛入車位內。無辜被「搶位」，事主亦顯得頗為憤怒，氣沖沖落車與7人車司機理論，雖然片段在此完結，未知結果如何。不過事主事後留言稱，對方對其指摘置若罔聞，最後更「落車走」。



網民直指7人車司機行徑非常無品，「應即時報警！」亦有人認為事主太好脾氣，「應該趁佢入後波時頂實佢」、「如果我係你，我可能、或者、應該會照樣駛前，由佢逆線撞」、「頂住佢，佢一定要讓你...」對於網民獻計，事主稱，「我車有兩個小朋友」，所以才沒有與對方鬥下去。



網民有話說



Yeung Chun Hong: 佢後波時頂實佢！

Eric Hui：樓主太禮讓了

Johnny Yiu: 佢一入後波你就應該推住佢！

Terry Ting 賤到爆



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