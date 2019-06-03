法師徒弟涉自稱黑幫　逼商人手持3000萬元欠單影相

從事電子貿易的商人前年結識到一名法事師傅的徒弟，徒弟涉嫌自稱是「勝記」，並向商人介紹一名生意夥伴。兩人邀請商人參與生意額達100億的兌換貨幣生意及要求介紹「金主」，最終沒有成事。商人其後卻被指安排失當令生意告吹，被要求交出逾3500萬港元的賠償。商人事後報警，警方事後拘捕兩名男子，兩男否認控罪，案件今(3日)在區院開審，事主X續作供。



X表示其後某一天駕車回家時，首被告盧振輝登上其車，並指因之前兌換生意不成功，令次被告蔡志恆有損失，次被告故要求他簽下一張逾3000萬港元的欠單。X表示當時太緊張，寫不到欠單，最後由首被告寫下欠單要求X簽。X初時並不願意簽名，但首被告卻向他指「你唔簽唔走得」，又指「會搞我屋企人」，X聽罷「連簽名都無力，好唔容易先簽到落去」。而當X簽名後，首被告更要他手持欠單，讓首被告拍照，指要傳送予次被告。



X又透露曾被指「打電話打得多」，令次被告的電話壞了，故要賠償次被告3000港元。在2018年2月，X在坑口港鐵站把13,000港元交予首被告，首被告並用紙寫下是還款的一部分，而其中3000港元是還予次被告的手機費。



另外，X又指於2017年曾分2次把1萬港元交予兩名被告，X指因之前就一次新界土地買賣的生意不成功，次被告當時給他2個選擇，一是「我同新界嗰班人食飯，到時行唔行到出嚟唔擔保」，二是給予1萬港元，讓次被告幫他與有關人士食飯，他終於答應給予1萬港元。