雲南昭通5月連破6宗毒案拘16人　繳120公斤毒品

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，雲南昭通市公安局周一（3日）通報，該局於上月連續破獲6宗運輸、販賣毒品案，拘捕16名毒販，繳獲逾120公斤的冰毒及海洛英，估計市值超過1.02億港元。



根據昭通市公安局通報，上月12日、13日、14日、19日、20日及25日，當局連破6宗特大毒案，繳獲估值5170萬港元、重約112.4公斤的冰毒，以及價值5100萬港元的毒品海洛英。通報中，案情最大、繳獲數量最多的是13日的毒案，當天警員在拘捕1名毒販時，當場查獲36.35公斤的冰毒；另20日的毒案中，拘捕2名毒販，查繳7.67公斤的海洛英和2.24公斤的冰毒。



從地理上而言，昭通市位於雲南東北部，與四川及貴州接壤，而且毗鄰兩大毒品來源地之一的「金三角」（泰國、緬甸及老撾），成為境外毒販走私入中國的主要過境之地，這正是雲南公安機關近年在邊境地區，為何屢破特大販毒案的原因。



今次是過去210日內第42宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



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