拒立法規管領展　陳帆被批縮骨老土

立法會房屋事務委員會今(3日)召開會議，討論由議員葉劉淑儀及麥美娟提出的《公共及資助房屋商業設施規管(立法條文)條例草案》，建議引入規管租金增幅機制、現有租約續期優先權、空置稅等措施，規管房屋委員會分拆出售予領展及領展已轉售的物業。運輸及房屋局局長陳帆表示，明白房委會拆售物業涉及民生，但在法律、政策、執行三方面，條例草案並無足夠基礎讓政府支持，又指房委會無法律基礎干預業主決定，條例草案亦違反公平競爭，僅稱政府會繼續監察業主，鼓勵他們肩負社會責任。



議員劉國勳批評陳帆說法「縮骨、老土」，問政府有甚麼好橋，改善商場濫加租、趕人走、空置的情況；議員麥美娟就指政府束手無策，質疑政府為何不立法。陳帆說，關於續租優先權，政府有保障社福機構，嚴格執行契約。而議員葉劉淑儀關注政府有沒有辦法與大財團商討，叫他們承諾不加租、趕人走。陳帆表示會與拆售的業主商討。



會上多名議員不滿領展處事作風，議員梁志祥認為事緣政府分拆房委會商場時所寫的契約，讓領展有話事權，讓其賺到盡，獨市經營，無競爭可言。議員陳志全對政府拒絕立法表示憤怒，指若經濟回落，政府會否回購領展物業和股票，陳帆對此稱不作揣測。