居港瑞士好丈夫急需200萬治癌　妻眾籌籲救3個小孩父親

34歲瑞士「好好先生」Florian為了愛妻，數年前決定來港定居，一家五口樂也融融。然而好景不常，他上月尾確診末期直腸癌，癌細胞更已擴散至肝臟。面對逾200萬港元巨額醫療費，一家徬徨無助，其妻Cherie於網上發起眾籌，「我們真誠地懇求您幫助拯救我丈夫，3個年幼小孩爸爸的生命。」



Cherie表示，丈夫於孻子2歲生日前一天，被診斷出患末期直腸癌，家人打擊甚大，她至今仍不知如何將爸爸患癌的消息告訴3名2至6歲的子女。她又說，諮詢了多位直腸和肝臟手術專家和兩位腫瘤科醫生後，初步估計手術、化療及標靶治療的費用高達逾200萬港元。



Florian於外資私人銀行任職，月入約6萬港元，但Cherie形容他們非富貴人家，只稱得上中產，亦無持有物業。丈夫的員工保險只承擔到10%至15%的醫療費。他們曾考慮到公立醫院就診，但公院要輪候多時，單是手術等待時間至少4到6周，Cherie擔心等候時間愈長，丈夫癌細胞擴散機會就愈大，而自去年12月以來Florian已經瘦了8公斤。



丈夫是瑞士公民，Cherie說有考慮過返回當地求醫，但不確定政府會否支付所有化療和標靶治療費用，亦不知道何時可安排到做手術及治療。徬徨無助下，惟有發起網上眾籌，冀各方伸出援手救其丈夫。