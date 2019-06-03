禮頓被指拒港鐵職員檢查鋼筋　時任總監否認

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今午(3日)繼續，時任禮頓項目總監Jon Kitching作供。代表政府的大律師周偉倫引述港鐵去年8月提交予路政署的資料，指禮頓基於安全理由，拒絕讓港鐵職員進入連接縫查看鋼筋情況，故未能提供相片予路政署。Kitching否認說法，指禮頓不會拒絕港鐵員工進入地盤。



庭上又透露，Kitching承認禮頓發出索償要求後，曾收過分判商永光鋼鐵工程有限公司的信件，信件指控禮頓時任工程師黎家灝要求永光「盡扭」錯配的鋼筋及螺絲帽，但他未有把信件內容告知黎或港鐵，因當時忙於評估問題嚴重程度並進行修復工程，自己亦不信任有關指控，且他認為永光是有經驗的分判商，不應犯下大錯誤。現時禮頓正探討會否向永光追討損失，已扣起永光150萬港元合約費用，而修復工程涉款5000萬港元。



代表永光的大律師蔡一鳴質疑，永光的信件表達對黎個人誠信的嚴重指控，為何禮頓未有關注信件內容，且接收信件後兩個月，黎竟獲升職。Kitching強調，自己不信任信中內容，又稱黎當時是一名「年輕且初級」的工程師，不認為黎知道書信內容後對事件有何幫助，自己並不知道黎會升職。



蔡又指，港鐵事後特別問禮頓如何處置永光，惟禮頓只稱永光未加入修復工作，對向永光的索償要求及永光的指控信件隻字未提，質疑禮頓向港鐵呈報不全面且不準確，令港鐵未能對永光的指控進行調查。Kitching未有正面回應，只稱當時報告未有提及。

