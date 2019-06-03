聲稱可提供衛星定位追蹤　偵探社銷售員涉違商品例被捕

香港海關早前接報，指一間私家偵探社的銷售員，疑向顧客作出虛假聲稱，表示偵探社能提供「個人衛星全球定位追蹤」服務，但事主聲稱偵探社在收取費用後，卻未能提供該項服務。



海關經調查後，今日(3日)到上海街28號恒邦商業中心一間偵探社，拘捕一名48歲男子，涉嫌在銷售偵探服務過程中，應用虛假商品說明，違反了《商品說明條例》，該名男子已被帶返海關總部作進一步調查。



海關表示，事主是從該私家偵探社的網頁，得悉可提供衛星定位的追蹤服務，偵探社亦有文字承諾可提供有關服務。惟事後偵探社表示不能提供有關服務，事主要求退款並向海關舉報，涉款低於10萬港元。海關正調查私家偵探社的老闆是否知情。



據悉，涉案的偵探社為香港偵探總會成員，根據其網頁介紹，該偵探社於2017年開始營運，並介紹了用衛星定位智破不忠「叛侶」及反「無間道」找出「內鬼」兩個案例。



涉事私家偵探社社長承認，一名高級調查主任被海關邀請助查，並透露去年中一名顧客懷疑妻子出軌，遂找偵探社進行跟蹤，對方曾詢問是否有勾取手機信號的GPS(全球衛星定位系統)服務，社方已表明沒有，因為這樣做實屬犯法，同時亦難做到，只能把追蹤器放置在車輛或手袋，顧客亦要予以配合。



至於公司網頁介紹的衛星定位，是以外置追蹤器進行跟蹤，「勾取手機信號的衛星定位，只有警方才能做到，民用根本沒有可能，就算喺電訊公司做都做唔到」。對於有否白紙黑字承諾以全球衛星定位追蹤目標，他明確指出沒有，「如果有簽，叫佢攞出嚟！」



社長又稱，今次是偵探社首次被投訴違反商品說明條例，相信是顧客不忿氣，「有人懷疑老婆搵人淋佢鏹水，所以要追蹤對方。」偵探社跟蹤目標約8日，每日收9000港元，共收取了約7萬港元。