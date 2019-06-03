廚工涉性侵3網友　事主指被告藉詞入屋施暴

26歲廚房工人梅錦添被指透過網上交友程式先後認識3名女子，明示或暗示自己任警員並相約她們到酒吧「飲嘢」，其後將有醉意的女子非禮或強姦甚至肛交。案件今午(3日)在高等法院續審，現年33歲、現已再婚且再誕下一名個半月大嬰兒的事主P作供。



P供稱，2017年8月中於電話交友程式認識自稱為「肥仔邱比特」的被告，她曾詢問其職業，他回答做「Force」，P不明所以，但他沒再解釋，且曾發過像警察口供簿和黃竹坑警校的相給她，並聲稱來上堂。被告亦曾問他「點睇一個細過你嘅男仔」及「高過你嘅男仔」，P覺得被告想找人「傾偈」。



P指，2017年9月26日晚被告約她到酒吧飲酒，她最終答應並於約11點到達，與被告及他的女友人喝酒、玩骰盅。她喝了約6支蘋果酒及兩罐啤酒，覺得「暈暈哋」，期間被告亦曾攬着她。她曾想離開但被告拉住她，最終約於凌晨3時被告送她回家，與她同坐的士，但由她付款。



P稱她怕被告會進屋，屋內亦只有她跟讀初中的女兒，故一直與被告保持距離。至家門外被告稱「無屋企返」，問她可否留宿。P最初拒絕，但她養的狗不斷吠，她憂慮吵醒鄰居及女兒，遂讓他進屋。由於她怕被告接近其女兒，遂讓被告睡她的床，她睡女兒床旁邊梳化，但被告洗澡後卻拉P到她的床，並開始吻她及拉低她上衣，又吻她的頸及胸且壓住她。她曾反抗想推開被告及叫「唔好」，但被告沒理會，最終強姦她，當時P亦有哭，至數分鐘後被告稱「出唔到」，且睡在她旁邊，她亦在旁邊睡着。



她表示，直至下午約3時女兒快放學回家，遂推醒被告要他離開，被告離開前聲稱會負責任及與她一起。女兒回來後問她拿錢交學校費用，她打開銀包發現「無晒錢」，遂多次致電被告，但他無接聽。於是她發訊息問被告是否偷錢，並稱「你需要錢可以問我攞」，被告否認並稱：「你見我瞓到死咗我點攞」，其後被告更把她的電話號碼封鎖(Block)，她找不到被告。P指，她找被告是想問他是否想與她一起，和為何要偷錢及騙她到家中那樣對她。

