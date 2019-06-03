33%受訪者感中國人權狀況惡劣　93年以來新高

明日(4日)是六四事件30周年，港大民意研究計劃今日(3日)發布有關六四事件的民調結果，有33%的受訪者認為中國現時人權狀況比1989年惡劣，較去年增加5個百分點，比率是1993年開始調查以來的新高。同時，有37%人估計3年後中國的人權狀況將較現時惡劣，比去年上升約6個百分點。



港大民研於上月底訪問1013名香港居民，結果顯示有59%的受訪者支持平反六四，較去年上升4個百分點，而不支持平反六四則有23%，較去年下降1個百分點。



調查結果亦顯示，在偏向推動中國民主與經濟發展之間二擇其一時，有44%受訪者選擇民主，31%受訪者選擇經濟發展。在權衡中國現時需要發展民主與經濟之間二擇其一的話，有50%受訪者選擇民主，31%受訪者選擇經濟。在兩項問題中，選擇民主的比率是1993年有紀錄以來的新高。



至於有關支聯會方面，市民對支聯會的評分為50.3分，比去年上升3.3分。同時，有20%人認為應解散支聯會，比去年下降1個百分點，而認為不應解散的有53%，比去年上升8個百分點。



另外，有62%的受訪者認為港人有責任推動中國民主發展，比去年上升6個百分點，而認為港人沒有責任推動中國民主發展的受訪者則有28%，比去年下降3個百分點。