追款公司要求判藐視法庭　邱德根女兒否認違命令

已故商人邱德根的女兒邱美琪，2017年被V Capital Limited入稟追討500萬美元，邱早前被判敗訴，V Capital後來因邱拒絕還款而申請其破產。相關破產案仍待審訊，但V Capital就指邱沒有遵守法庭先前所頒命令，隱瞞財政狀況，V Capital一方今天(3日)在高院聆案官法庭盤問邱美琪。



聆案官在盤問完畢後，未有作出任何裁決，不過V Capital一方就表示，會依據今天聆訊內容，提出申請要求法庭判邱藐視法庭。聆案官因此就與訟雙方提交誓章作出指示，待雙方完成呈交後，便會決定何時進行藐視法庭案的指示聆訊。



V Capital代表大律師盤問邱美琪時指她並無向法庭呈交她的信用卡帳單。邱承認曾有兩張信用卡，但較早前已停用。大律師進而指紀錄顯示，邱在停用信用卡前，平均每月都會「碌卡」2、30萬港元，就算銀行戶口出現赤字仍然繼續。此外，邱亦沒有向法庭披露她是最少15間公司的股東或董事，以及其名下清水灣物業曾多次申請按揭，獲得7000萬港元貸款，以至連在去年6月，她把手上超過百分之一的遠東酒店股權出售，她都沒有申報。



對於V Capital指控，邱美琪作出多樣解釋。她首先指她和她的秘書都為此事承受嚴重壓力，其秘書近期更懷疑患癌，無法再為她工作。她又指獲得的專業意見是只需提交一年之內的紀錄，至於她持有的15間公司，有大部分是無業務無資產的空殻公司。至於提交過的文件詳情，她就表示很多已記不起。



對於被指蓄意違反法庭命令，邱美琪多次激動否認，當對方大律師要求她觀看她與父親邱德根的合照，邱更激動得站起抗議，指事情與家人無關。



盤問程序完成後，V Capital表示會申請判邱藐視法庭。聆案官指示其律師在14日內呈交誓章支持申請，之後邱有21日時間呈交反對誓章，然後 V Capital 方面有14日作最後回應。整個程序完成後，雙方可聯合去信聆案官，就排期等問題尋求指示。