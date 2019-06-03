政Whats噏：元朗天橋愈拖愈貴　梁志祥踢陳帆快開工

政府早前建議喺元朗興建一條西鐵朗屏站沿元朗市明渠延至教育路嘅行人天橋，造價料高達17億港元，被稱為「天價天橋」惹爭議。不過，自工程招標喺4月底截止後，一直都未有新消息，政府至今仍未有交代。立法會議員一致估計要喺下個立法年度先會申請撥款，政府做嘢真係慢得可憐，其中建制派議員兼元朗區議員梁志祥(祥哥)表明，會催促運輸及房屋局局長陳帆盡快將計劃提交立法會審議。



立法會議員早前同元朗區議員會面，其中一個商議項目就係元朗天橋。祥哥會後透露，已經建議政府將天橋嘅優先次序提高，即盡快安排審議。據知嚟緊會用今次會議嘅名義去信陳帆，叫佢盡快將天橋擺上立法會審議。不過，講到確實時間，建制派就覺得難以估計，相反民主派就認為最快都要今年底，指招標文件可能要7、8月先有，再排上立法會都要啲時間，預料最快會係今年12月左右上會。



至於價錢仲係咪17億港元，各人睇法不同，淨係民主派都已經有人預期可以平少少，但亦有人擔心會再貴啲。祥哥就覺得按目前設計，應該唔會偏離17億港元好遠，而最初估價的確唔使咁貴，初期設計大概只需8至9億港元，計埋周遭配套最多都係12、13億港元，只係路政署後來換咗個工程師，將原來明渠兩邊加固後打樁嘅設計，改成直接打樁，結果郁到啲溶洞，所以就貴咗幾億港元。



雖然17億港元比預期中貴，但祥哥話如果依家唔起，考慮到工人薪金、通脹等，愈遲起就只會愈貴，認為目前採用先招標後撥款嘅方式或可「封頂」，所以估計今次可以17億港元埋單。不過，另有聲音指出，先招標後撥款可能會令一啲曾參與投標但唔成功嘅公司，最終走去反對計劃，務求拖垮項目，但有建制派就話唔係太擔心。



民主派就認為政府已無意更改設計，當中比較可惜嘅係渠務署同期都有一個工程計劃去活化元朗明渠，美化附近環境，可惜工程上同天橋有矛盾，最終渠務署下年度提交嘅方案，可能會變成「打咗折扣」嘅方案。