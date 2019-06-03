泳客泳池溺斃　遺孀死因庭上斥救生員擅離職守

男泳客2016年在北葵涌賽馬會泳池水深1.8米的主池溺斃，死因庭今(3日)就事件展開研訊。庭上透露，事發當日有高級救生員「補假」3小時，同時泳池主管沒有履行職責巡池，救生員在「零監管」下離開崗位，死者遇溺一刻無人發現，近12分鐘始被救出水面。死者遺孀在庭上指摘泳池主管對泳客不負責任，指救生員擅離職守。



康文署撰寫的報告提及，案中40歲男死者郭紹豪是該泳池常客，於2016年8月11日下午5時30分遇溺。閉路電視片段則顯示，事發時死者在池中踩水，之後潛泳12分鐘，被救起時已陷昏迷，無呼吸和脈搏，送往仁濟醫院後證實不治。



身為該泳池主管的高級康樂助理李冠棠供稱，當日葵涌泳池所有泳池都有開放，全部12名救生員都有上班，但有一名高級救生員要「補假」3小時，故主池當時無高級救生員，只有兩名救生員當值。李又指當日辦公室只有他一人，需要處理文書工作，故沒巡池。事件發生後，上級將「救生員良好行為指引」電郵給他，他再把指引派發給救生員，訓示他們加緊巡池。



不過，在事故報告中，並沒有提到死者潛泳近12分鐘、救生員沒有巡池等事，反而提及死者遇溺時沒有舉手示意，令救生員無法發現，「意外原因不明」。



死因研訊主任指，根據《公眾游泳池管理指引》，當值救生員未經上司批准便離開崗位即屬違規。李冠棠承認，該兩名當值救生員離開泳池時沒有向他請示，惟他認為只屬個別事件。對於死者遺孀怪責「你覺唔覺得對泳客不負責任」，李冠棠承認情況不理想，而當日當值的救生員鄭國輝供稱，他用對講機無法聯絡到上級，便離開池面往救傷站飲水及往洗手間。