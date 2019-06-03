貿戰陰霾賭收疲弱累首季經濟跌3.2%　十連升告終

澳門博彩收入持續疲弱，拖累當地今年首季經濟錄得倒退，終止連續十季增長之勢。分析指，中美貿易戰愈演愈烈，將影響澳門博彩業前景，因而看淡當地經濟表現。



澳門統計暨普查局公布，今年首季本地生產總值(GDP)按年跌3.2%，反映經濟下行壓力升溫，主要由於整體需求轉弱，增長動力不足所致。其中外部需求明顯放緩，服務出口按年跌0.3%，博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別減少0.6%及0.3%，貨物出口亦下跌1.8%。同時，內部需求亦異常疲弱，按年倒退9.4%，主要受固定資產投資大幅減少所拖累。



為澳門提供重要經濟貢獻的博彩業近期收入持續疲弱。最新數據指今年頭5個月博彩毛收入為1256億澳門元，按年下跌1.6%。消息拖累大型濠賭股今日(3日)集體受壓，大部分股價跌2%至4%不等。



分析指，中美貿易戰持續將拖累澳門賭收和濠賭股表現。德銀證券分析師表示，上月賭收雖按月微升1.8%，但不會為濠賭股股價帶來上升動力，該行輕微下調今年全年賭收增長預測。



高盛研究報告提到，若中美貿易糾紛需更長時間解決，人民幣匯率貶值趨勢將影響源自中場賭客的收入增長，會進一步令行業盈利及估值受壓。野村證券亦憂慮貿易戰削弱中國遊客到澳門的消費力。