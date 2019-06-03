貿戰持續　影響港轉口生意倍增至近2000億

中美貿易戰持續影響香港轉口生意倍增至近2000億港元！有中小企商會代表明言，不少美國買家過去一年「唧牙膏」式落單及轉到其他東南亞地方入貨，令港商生意按年減少逾兩成，如貿戰持續，美方再向逾3000億美元(約2.33萬億港元)中國商品加徵關稅，恐一眾港商更難生存。工業總會則指，部分從事高端科技的港商難以遷廠避稅，因東南亞地區欠缺熟練工人及政局不穩，但預期美方再額外徵稅可能性不大，因此舉屬兩面刃，美國基層市民亦要為增加關稅付上沉重代價。



中美貿易戰自去年7月爆發已損害香港逾700億港元轉口生意，如美方再對3000億美元中國貨品加徵關稅，其影響會倍增。按商務及經濟發展局最新數據，內地經香港轉口至美國受影響產品總值達1441億港元，而美國經香港轉口至內地受影響產品總值則達524億港元，合計達1965億港元，較開戰初期受影響的數值多1.8倍。



香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，港商在過去一年是「捱日子」，不少美國買家不知該國何時宣布加徵關稅，遂由以往一次過落一年的訂單，改為「唧牙膏」落單，以防止該國突然宣布加徵中國貨品關稅的損失，又指部分美國買家索性轉到其他東南亞地區落單以逃避關稅，令港商的生意額減少兩成或以上。



香港工業總會主席郭振華指，有逾七成會員不願意由內地遷廠至東南亞地區，因高科技產品例如智能電話，需要大量熟練工人及投放大量資源設置機器，加上東南亞其他地區政局欠穩定，故根本無法遷廠避稅。



不過，郭振華明言，擬增3000億美元中國商品大多屬民生產品，如美方加徵關稅，當地基層肯定影響最大，「到時啲選民可能會唔投票畀依家個(美國)總統，咁佢就真係要諗清楚啦！」