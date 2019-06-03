摩根士丹利指貿戰倘再升級　全球經濟勢衰退

中美貿易戰令全球經濟前景波譎雲詭。摩根士丹利表示，投資者低估貿易戰對全球宏觀經濟前景的影響，假若美國未來再將額外3000億美元中國進口美國貨徵收兩成半關稅，而中國推反制措施，屆時全球經濟將於9個月後開始衰退。高盛警告美國再向中國貨加徵關稅會影響美國經濟，又調低美國今年下半年經濟增長預測至2%。香港經濟學者認為，貿易戰下，美國難逃經濟衰退命運。



外電報道，摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管Chetan Ahya發表報告，指假如美國政府對額外價值3000億美元的中國進口商品，關稅由10%增至25%，中國又實施反制措施報復，估計全球經濟最快在9個月後開始衰退。Ahya指，早前美國對中國貨加關稅所帶來的負面影響已愈來愈明顯，採取補救行動可能為時已晚，會過於被動及成效不彰。



Ahya又指，投資者普遍認為中美貿易戰可能持續更長時間，但忽略了貿易戰對全球宏觀經濟前景的影響，估計貿易戰令經營成本增加，客戶需求放緩，以及企業減少資本支出，將會拖累經濟增長。



高盛亦發出警告，預測美國將對餘下價值3000億美元的中國貨徵收25%關稅，亦會對所有墨西哥商品徵稅。高盛將美國今年下半年的經濟增長預測，下調約0.5個百分點至2%，同時大幅提高聯儲會降息的主觀概率。



珠海學院商學院院長何濼生認同上述分析，指各種經濟數據均反映美國在貿易戰下，將難逃經濟衰退命運，例如美國最新的「採購經理指數(PMI)」已跌至接近50點，達到反映經濟盛衰的分界線，而該指數是反映製造業生產及新訂單等狀況。他又指，現時股市下滑，而美國的相關投資及消費亦處於低水平。