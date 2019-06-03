樓市連升4個月遠超市民負擔力　學者斥港府束手無策

財政司司長陳茂波於立法會表示香港樓價已連升4個月，住宅售價較去年12月反彈9%，只比去年高峰低1個百分點。同時，住宅物業市場今年首4個月平均每個月有5400宗成交，較去年第四季急升42%，4月樓價更比1997年高峰高1.26倍，但市民置業供款相對收入指數維持高水平，顯示樓價大幅超過市民負擔能力。可是，陳在會上只講現象，沒提出任何應對做法，惹學者轟足以顯示港府根本束手無策。



會上，金融界議員陳振英透露，有人透過內部模式自製首置身份避稅買樓，單是今年首4個月已有逾千宗內部轉讓，有62名業主回復首置身份買樓，令庫房少收9600萬港元，冀港府利用行政措施對付此等明顯的投資避稅行為，而陳茂波只稱當局注意到有關狀況。



中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量直言，港府無辦法解決樓市高企問題，愈下藥卻只會愈令樓市升溫，因市民住屋需求龐大，樓價高企會是死症，除非出現「經濟大冧」，否則樓市難見大跌情況，因此建議港府增加公營房屋供應，讓未能負擔租金市民能以平價租住或購買物業。