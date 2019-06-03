憂人手未能配合設施增加　勞工界促政府勿臨急抱佛腳

香港供不應求的社福設施雖有望3年內急增，惟相應人手需求未必能同步配合。有勞工界代表明言，政府應同時做好人手規劃，例如提高薪酬待遇、建立晉升階梯及彈性上班安排，勿臨急抱佛腳。他們警告，若將人手不足歸咎於工會阻止輸入外勞，等同是以長者及幼童作人質威逼勞工界就範。



身兼元朗區區議員的立法會勞工界議員陸頌雄指，元朗區能成為全港最多新增福利設施地區只因該區人口多，日內會見勞福局討論有關事宜時，除要求政府購置硬件外，亦會敦促做好軟件配套、即人手劃規，例如增加從業員薪酬待遇吸引家庭主婦及年輕人入行。



陸明言，如政府將未有做好人手規劃錯失歸咎於勞工界，甚至藉此批評勞工界阻止輸入外勞便不能接受，「呢樣係最令我反感嘅，直情係將小朋友同老人家做咗人質。」



安老事務委員會主席林正財認為，以長者日間護理中心為例，需要較多人手，難以在一時三刻聘請足夠人手，但認為有關服務需求殷切，即使人手不足令服務無法全面開啟，亦應局部開放，「有100個位，開得50個都係好嘅，總好過一個都無。」