港大研豬隻幹細胞EPSCs　盼減染非洲豬瘟風險

本港再在豬隻身上發現非洲豬瘟，情況令人憂慮。香港大學與外國學者組成的研究團隊，首次在豬隻早期胚胎中取得幹細胞(EPSCs)，團隊指，如能改造豬隻的幹細胞基因，不但對動物健康及食物生產帶來重大幫助，也直接促進生物醫學研究，日後或可減低豬隻感染非洲豬瘟的風險



港大生物醫學學院和幹細胞及再生醫學研究組教授劉澎濤表示，由於豬隻的基因與人類相似，外國早前便有其他研究，透過運用豬隻的多功能胚胎幹細胞（ESCs)進行基因編輯，從基因改造的豬隻身上取出心臟，成功移植到5隻患病的狒狒身上，當中沒有出現排斥，結果有5隻能平均存活6個月。



劉續指，團隊今次在豬隻早期胚胎中取得的幹細胞(EPSCs)，即擴展潛能幹細胞，是全能幹細胞的一種，具備分化為胚胎及胚胎外細胞譜系的潛力，相信能夠進行基因編輯的效果會更高。他提到，本港目前的器官捐贈率低，若透過基因編輯豬隻EPSCs幹細胞，能成功移植豬隻的器官到其他動物身上，將來有望為人類提供器官移植。



劉又謂，團隊早前亦能成功從人體身上取得EPSCs胚胎幹細胞，由於人體的EPSCs可產生大量胎盤滋養層細胞，有助研究妊娠併發症疾病如子癇前期及流產等，期望可讓不孕婦女成功懷孕。