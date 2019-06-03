打風新指引　「極端情況」落波後毋須即返工

超強颱風「山竹」去年9月吹襲造成嚴重破壞，10號波及8號波取消後市面混亂，打工仔要千方百計趕上班叫苦連天。風季來臨前，勞工處今日(3日)公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》，列明若市面情況混亂，政府在取消8號颱風警告時會發出「極端情況」公布，首2小時市民毋須啟程上班。



勞工處指，政府因應山竹經驗進行了跨部門檢討，以改善日後應對超強颱風準備、應變和善後工作機制。其中一項新措施就是當超強颱風引致極端情況，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，政府會視乎情況，在8號颱風警告改為3號颱風警告前公布「極端情況」。



政府發出「極端情況」公布後，除與僱主就「極端情況」下訂立有上班協定的人員外，僱員在8號颱風警告取消後的2小時應留在原來地點，而非立即啟程上班。政府會審視情況，並在2小時期限屆滿前再公布會否延長或取消「極端情況」。



復工方面，由於僱員上班路程往往受惡劣天氣影響而延誤，僱主應按實際情況彈性處理，如工作地點因受惡劣天氣破壞而有潛在安全風險，僱主應立刻進行安全檢查，採取合適安全措施，才安排僱員返回工作地點。