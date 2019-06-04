Dr.東：30幾歲患認知障礙症　醫生籲及早「養腦」

本港認知障礙症患者有年輕化趨勢，有年僅30多歲人士已患上此症，情況不容忽視，而大部分人證實患上認知障礙症時已無法根治，只可靠藥物延緩惡化。預防勝於治療，有醫生建議市民趁年輕時除作腦筋緞鍊及進行健腦運動外，亦應攝取營養「養腦」，愈早實行，愈有效對抗認知障礙症患。



本港每10名70歲或以上長者中，便有1人患上認知障礙症，60歲或以上的長者確診個案佔整體7.5%，而60歲以下的患者比年老患者惡化得更快。患者的記憶、空間定位、思想區等均會受到影響，出現幻覺、日夜顛倒、情緒不穩，後期更會失去認知或自理能力，有家族病史、三高、曾中風、血管病等的市民是高危一族。



內科專科醫生陳鎮中指，人到中年，大腦退化愈趨明顯，難以分辨正常退化或疾病引起的惡化，故及早診斷及「養腦」非常重要。他指，醫學界有三大養腦方法，包括補充醫學營養、腦筋緞鍊及健腦運動。



要維持腦部健康，陳表示，需食用奧米加3脂肪酸、尿苷單磷酸、膽鹼、多種維他命如B、C、E及硒等，以減低連繫神經細胞的橋樑「突觸」流失，已有歐洲大型臨床及本地研究顯示，此組合能延緩腦萎縮25%，3個月有效改善記憶力，穩定情緒及改善失眠。



另外，陳稱，市民應多學習新事物，加強社交活動，如學習音樂、藝術、打麻雀、下棋等，亦應做適量帶氧運動，如太極及健腦操活化腦部。他稱，有55歲患者患上語意型認知障礙症，對太太日漸冷漠、溝通減少，更接近離婚邊緣，當時並無藥物治療，後來靠補充醫學營養及作認知訓練等，減慢惡化情況。



陳指，曾有一名30多歲患者，於非常初發階段靠補充醫學營養及適當訓練，最終可以「斷尾」。而不少市民以為進食保健產品或偏方可「以形保形」，如銀杏、豬腦、核桃及椰子油等，但效果未經證實之餘，攝取過量，反而對身體有害，導致膽固醇過高或中毒等。