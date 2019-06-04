接信12封　律政司回應敷衍虛無縹緲

黎智英涉刑恐男記者事件後，東方鍥而不捨與受害記者先後共12度去信律政司，追問檢控進度和要求合理交代。但律政司只是草草回覆一堆虛話，言詞龜縮，完全無心正面回應，更兩度沒有回覆受害人，今年1月遭申訴專員公署調查確認違反服務承諾。



東方在去年2月25日首度正式去函律政司，要求盡快交代事件。律政司在5日後才回覆，卻無正面回應會否告黎智英，僅稱案件需時處理。東方誓要得到合理回覆，於同年3月至4月曾4度去信，律政司回覆內容仍然敷衍，其中兩次東方更只獲自動回覆訊息。



去年5月，作為受害者的被恐嚇記者，連同東方合共第6、第7度去信律政司，但信件同樣有如石沉大海，未獲任何回應，違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾。受害記者在去年6月再次去信律政司，更將信件副本同時抄送予中聯辦、港澳辦及特首辦，希望第三方機構能協助討回公道。律政司才在兩日後急急回覆，惟內容繼續是虛話連篇，更稱要諮詢法律意見。



但東方和受害記者無因此卻步，去年8月再將行動升級，第9度去信律政司，除副本再次抄送特首辦，更同時去信申訴專員公署投訴。其後再分別於10月及11月，第10及第11度去信律政司，副本同抄送第三方機構，惟律政司一直無正面回應，對「告唔告黎智英」仍無確實答案。



直至今年1月，申訴專員公署完成調查，確認律政司違反服務承諾，批評律政司對受害人5月3日及28日的兩封電郵完全不作回應實屬不當，建議律政司應該嚴格按照其服務承諾適時回應查詢。惟受害記者於今年5月2日再度去信律政司，律政司回應仍舊虛無縹緲，毫無悔改之心。



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