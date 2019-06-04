刑恐東方記者案　拖足兩年　廢話連篇

壹傳媒黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，至今日（4日）剛好事發兩年，律政司一直拖延不檢控黎智英。東方與受害記者為討回公道，先後12度去信律政司要求交代，但律政司均冷待虛應，更曾兩度違反服務承諾不回覆，態度傲慢。即使申訴專員公署確定律政司違反服務承諾，律政司仍然懶理，照答廢話！多名立法會議員過去曾向律政司提出書面或口頭質詢，他們齊聲炮轟律政司拖延案件兩年來進展毫無寸進，認為東方及受害記者均為納稅人，傳媒亦是監察政府的第四權，卻完全不受法律保障，斥律政司「敢就唔告」，勿作縮頭烏龜！



前年6月受害男記者在維園正常採訪六四集會期間，在場的黎智英突然趨前，以粗言穢語「×你老母×」、「我影×咗你嘅相」及「我實會搵人搞×你」恐嚇。案件證據確鑿，整個過程已被錄影，有片有相，警方亦已於去年8月傳召黎智英錄取口供，並將搜證呈交律政司，惟兩年過去，律政司依然不為所動，有如將案件「放櫃桶底」。



早於2017年9月、事發後3個月，立法會議員陸頌雄去信時任律政司司長袁國強，表示關注東方記者被人粗口辱罵一事，惟律政司在回信中未有透露事件的最新進展。事隔兩年，陸再次強調今次案件「好簡單」，不明白律政司有何理據可以查足兩年仍未有結果。他又認為，律政司每次均只稱「會獨立地、不偏不倚地認真處理這事件」而不肯透露事件的最新進展，「律政司嘅處理手法令受害人同市民都好失望，東方及受害記者都係納稅人，但就得唔到應有嘅保障。」



另一名議員何啟明同樣關注案件進展，他於去年7月在立法會向律政司作書面質詢，要求交代遲遲未作出檢控決定的原因，惟律政司同樣未有正面回應問題。他直斥律政司在證據確鑿的情況下，仍然遲遲不起訴黎智英，令人質疑律政司是否懼怕反對派，「律政司咁做係衝擊緊香港法治，係唔係有權有勢就唔敢告？律政司應該盡快將案件交番畀法庭定奪！」他又指，律政司違反服務承諾亦沒有任何後果，對市民毫無保障。



律政司對受害人查詢案件進度、未提檢控的原因以及何時提出起訴等問題，全無正面回應。律政司成為反中亂港傳媒保護傘，一直謹守愛國愛港原則的東方卻屢遭針對，令人質疑是否「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」？「廿三萬監察」發言人王國興指，東方多年來屢受針對，如今受害記者因律政司一再拖延不告黎智英，精神壓力大增，導致惶惶不可終日，「依家律政司拖足兩年都未決定告定唔告，間接令受害人咩都做唔到，對佢嚟講真係好唔公道，等同有份加害佢一樣。 」



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