生計面臨不保　執紙皮婆婆呻苦

紙皮回收價急降，依靠執紙皮過活的公公婆婆生計亦面臨不保。七十多歲的吳婆婆執紙皮多年，坦言現時一公斤紙皮只賣得四毫，一個月靠執紙皮只賺得二百至三百港元，「都係幫補吓，搵唔到食」！若紙皮回收價跌至每斤僅一毫，在無奈的情況下，她只有選擇不再執紙皮變賣，「執拾工作太辛苦，執到好攰，周身痛，到時惟有更加節衣縮食」。



不少依靠變賣紙皮過活的長者叫苦連天。范伯直言每日執紙皮長達八、九小時，但每月只賺得數百港元，「最多都係一千蚊」。對於紙皮回收大降價，他感到十分無奈，「唔知點算好，最好政府幫補一吓，唔通唔執咩，周圍都係畀人投訴㗎，一言難盡啦」。



梁伯指現時一車紙皮只賺得二、三十港元，一個月「執盡」只得一千多港元，對於一公斤紙皮由四毫減至一毫，他坦言別無他法，只能無奈接受，「我哋搞清潔衞生，唔執咪塞住條街，自己都係想幫人又幫自己」。



另有執拾紙皮的長者直言，受商戶委託於深水埗多條街道執拾垃圾，保持環境衞生，變賣拾到的紙皮只屬副業，佔收入一小部分，用作幫補生計，因此紙皮回收價雖下跌，但仍會繼續執拾連同紙皮在內的垃圾，直言「唔執就會畀人鬧」！