環團倡劃地　暫存廢紙待價沽

香港廢紙回收問題非一日之寒，港府提出於環保園發展本地回收再造設施解決問題。惟環保團體認為紙廠「遠水不能救近火」，建議港府開放土地，供廢紙回收業界暫存所收到的廢紙及紙皮，待內地紙廠採購價格回升才進行出口等工序；而長遠則應與內地簽訂雙邊協議。回收業界則要求港府向內地爭取香港廢紙出口至內地毋須批文。



環團綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，內地早前收緊進口廿四種回收品的政策，當中包括廢紙，令紙皮等回收價「插水式」下跌，衝擊基層拾荒人士。他建議港府利用回收基金，直接資助業界運輸成本等開支，並開放環保園等土地，供業界暫存回收到的廢紙，緩解業界的燃眉之急。他又指，內地明年或會全面停止從外地接收廢紙等資源，促請港府與內地當局簽訂雙邊協議，讓香港廢紙屆時可繼續運至內地。



另一環團綠領行動總幹事何漢威認為，香港成立紙廠處理廢紙的大方向正確，但由於紙廠未知何時落成，加上規模不大，他建議港府應加速處理紙廠發展，而在紙廠落成前，港府亦可協助業界減低成本，如提供低價土地讓回收商租用等。



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成批評，香港廢紙出口內地必須批文，故「完全無議價能力」！他要求港府向內地爭取香港廢紙毋須批文，令內地無法取得批文的中小型紙廠亦可採購香港廢紙。他又稱，歐美等國家向當地的廢紙廠提供間接補貼，如租金優惠等，希望港府亦可加強支援業界。