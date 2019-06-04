東方日報A1：回收業界蝕到執　廢紙勢逼爆堆填區

港府懶理中美貿易戰連累本港廢紙出口價急跌，數十萬公噸廢紙勢逼爆堆填區！本港回收業界表示，廢紙出口至內地價格本月中將「斷崖式下跌」逾三成，回收價恐由一公斤四毫急跌至零，屆時「執紙皮嘅基層倒轉頭畀錢回收商先肯收」，回收店面臨倒閉潮。業界炮轟港府「翹埋雙手唔理」，擔心紙皮最終淪為垃圾全部運往堆填區，造成災難性影響，最快本周開會急謀對策自救。有紙廠解釋中美貿易戰減少內地的生產量，對由廢紙再造而成的包裝紙等需求降低，令本港廢紙出口價雪上加霜。



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，現時本港回收到的廢紙全部出口處理，當中大部分運到內地。近期有內地紙廠的採購價由原本九百元一公噸，調低至最新的六百元一公噸，七月會再大幅下跌，相信其他紙廠亦會跟隨降低採購價。



他指，由於目前的訂單大多簽到本月中，預計價格下調的影響會於本月中後浮現，屆時本地廢紙出口商亦要無奈減低向前線回收商的收購廢紙價，預計會由現時七百元一公噸跌至約三百至四百元一公噸。



劉稱，連同運輸費等，前線回收商回收廢紙的成本約為四百元一公噸，因此若回收價急跌，大部分前線回收商或會因虧蝕而結業，廢紙屆時「冇人收，最後去晒堆填區」！他批評港府未有理會回收業界面對的困境，直斥「係咪要等到成行死晒先出手」？



容先生於深水埗醫局街經營廢紙回收店三十多年，他聽聞廢紙回收價將繼續下跌，故已降低向拾荒人士收購廢紙的價格。他指目前向廢紙出口商賣紙的價格約為一公噸六百元，因此可用一公斤四毫向拾荒人士收購紙皮，但若出口價低至一公噸三百至四百元，估計回收價會跌至一公斤一毫，坦言是「歷史新低，從來未試過！不過都係要蝕錢」。



容指最近平均每個月生意額虧損約一萬至兩萬元，同區大部分廢紙回收店已因經營困難而要結業，僅餘一、兩間苟延殘喘，若「繼續係咁蝕，做多一兩個月我都退休唔做啦」！



日高環保資源管理有限公司於內地設廠處理廢紙，董事梁昌鴻表示，近日廢紙採購價的確下跌，原因包括中美貿易戰開打，令內地對廢紙回收循環再造而成的包裝紙及紙盒等產品需求減少，「減少到吸納內地本身生產嘅廢紙已經足夠」，因此打擊本港廢紙出口價，加上最近山東等地收緊環評政策，內地紙廠未能開動全部生產線，而本港部分廢紙正正出口到山東紙廠處理。



立法會議員陳克勤批評港府處理廢紙問題「慢三拍」，擔心廢紙最後要全部運往堆填區。他認為類似情況已非首次出現，但政府無吸取教訓，而問題最根本是本港沒有再造工業，促請政府加快興建環保園的紙廠，帶頭優先採購本地出產的環保製品。



環保署回覆指回收物料的價格主要受國際市場的需求所影響，港府一直留意回收物料市場的最新情況，並與回收業界保持溝通。由去年十一月至今年四月，本港廢紙出口量為廿九萬公噸。



根據該署資料，廢紙在二○一七年為都市固體廢物於堆填區棄置的第二大種類，平均每日達二千五百多公噸。然而回收率卻每年下跌，由二○一六年的五成下降至二○一七年的四成六。該署早前解釋是進口紙類回收物料經濟體更嚴格執行進口管制政策，令本地紙類回收物料出口量持續下跌。