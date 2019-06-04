iOS 13 Vs iPadOS　功能逐個捉

在周一（3日）舉行的蘋果全球開發者大會（WWDC）重點項目之一，是公布使用在iOS的最新版本iOS 13 ，而它將會和使用在iPad的iPadOS分家，各司其職。以下將對兩個作業系統的功能作詳細介紹：



iOS 13的新功能：



改善表現：

蘋果公司聲稱iOS 13可以改善舊型號iPhone的表現，它亦可以讓Face ID解鎖時間加快30%，應用程式的開啟時間亦會快一倍。



Dark Mode：

將整個用戶介面的背景色變成黑色。



私隱：

1. 可以選擇只向應用程式提供一次定位資料，防止應用程式不斷追蹤你的所在位置。

2. 利用Sign in with Apple功能在登入應用程式或服務時，用戶可以選擇隱藏自己原本的電郵地址，只送出一個由蘋果系統隨機生成的電郵地址，而應用程式或服務所寄出的電子郵件，則會轉發到用戶真正的電郵地址。用戶的電郵地址因此不會被分享出去，令廣告商更難追蹤用戶的身份。這功能除了在iOS，亦會在其他平台包括網頁版和macOS等提供。



攝影及相片：

在照片分享時增加了分享建議，可以根據照片中出現的人來建議分享的對象。「人像」攝影模式強化，可模擬棚燈靠近或遠離的效果，新介面讓用家更容易修改相機的各種參數。影片可以旋轉方向。



地圖：

將會增加地圖的細緻度，也可以像Google街景般看到實景樣貌。



Memoji：

可製作Memoji Stickers，可生成各種表情，增加Memoji的配件選擇，Memoji Stickers可在第三方應用程式使用。



用於AirPods的新功能：

戴上AirPods時Siri會即時為用家閱讀收到的信息，用家也可以用語音回覆；另可以分享聲音及音樂至其他AirPods。





新推出的iPadOS：



利用了iPad大螢幕的優勢顯示更多東西，並加強多工功能。App圖示可排得更密，而分割畫面可組合多個App，甚至可讓兩個相同的App並排。檔案管理方面，Files中的「Column View」可提供檔案的詳盡資訊及直接與檔案互動。



iPad Pro的USB-C Port可直接連上USB隨身硬碟、相機或SD 讀卡機等USB裝置。iPadOS 上亦另外增設了複製、貼上及復原（Undo）的操作手勢；此外，在網頁不同位置遊走也更方便。



iOS 13未有公布推出日期，但預計會在今年秋季；而iPadOS從周一（3日）起推出開發者預覽版，預料6月會推出bata版；正式推出也是估計會在今年秋天。