探射燈：長命斜屢釀車禍　宜用低波

斜路危機處處，屢釀車禍。香港仔水塘道於去年8月曾發生同類車禍，1輛7人車落斜疑煞車系統失靈，失控越過對面2條行車線後，直剷上行人路狂撼菜檔，撞傷3名途人。去年北角長康街斜路亦發生恐怖車禍，一輛停泊保母車疑未拉好手掣，直衝橫跨英皇道後剷上行人路，釀4死11傷。



香港仔水塘道斜度為1比5，約11度，時速限制為50公里，鋪有防滑鋼砂，並設有「低波行車」指示牌及快相機。有港版「神探伽利略」之稱的工程師盧覺強表示，涉事的士衝下約200米，的士當時載有司機及4名乘客，重量約1700公斤，車速隨衝下坡加快至時速91公里，衝下時間只需16秒，受地心吸力影響，加速力逾600磅，撞擊力可達5噸。他指，若落斜時長踩煞車掣，有機會令煞車系統過熱，導致車輛壓力拍軟化及油壓無法施壓。他提醒駕駛者落斜時，宜低波行駛，並以1踩1放煞車掣的方式減速。

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