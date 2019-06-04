探射燈：安全島屬歷史遺物　無防撞功能

安全島是輔助行人橫過馬路的設施，一般設置於較闊或有相反行車方向的道路上，以便行人過馬路，但駕駛業界直斥安全島不安全，建議政府引用科技，保障行人安全。



香港汽車工業學會會長李耀培直言，「安全島並不安全，根本係歷史遺留落嚟嘅產物。」他指，以往行人較少，道路較暢順，安全島是為加速交通流量而設。惟過往發生多宗涉及安全島的交通意外，且安全島並無防撞功能，他認為其安全性已響起警號，建議運輸署盡快檢討，考慮移除安全島，讓行人直接過路，免除在安全島等候轉燈。



李建議採用行人隧道、過路天橋等，以實施人車分隔，又指政府聲稱推動「智慧出行」，道路配套卻比其他智慧城市落後，或可利用交通燈智能系統，「啲交通燈感應到車多車少，或者長者撳掣延長燈號，呢啲並非新科技，但都唔用嚟改善行人安全。」

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