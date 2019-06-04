探射燈：安全島不安全　過路人難過路

過往不時發生涉及安全島的交通意外，上周香港仔有的士剷上安全島致多人傷，現場經常擠滿行人，有人被迫走出馬路，亦有安全島上等候的長者轉燈仍未能及時過路。灣仔及元朗有安全島低於國際標準，人車擦身而過；西環亦有安全島疑被天橋阻礙駕駛者視線，1年被撞10次。多區區議員批評運輸署改善工程歎慢板，置行人於險地；有駕駛業界直斥安全島不安全，應盡快取締。



上月下旬，一輛的士沿香港仔水塘道落斜，駛至近香港仔大道交界時，疑煞車系統失靈，失控剷上安全島，導致10人受傷。東網記者重返現場，該段馬路分成2段，過路途人須於安全島等候轉燈，惟行人眾多，有人被迫擠出馬路，亦有長者因交通燈號過短，未及完成過路。居民蔣小姐指，意外後途經該處格外小心。



南區區議員任葆琳指，該路口設計不足以讓行人1次過橫跨2邊馬路，事發路段過去亦曾發生意外，運輸署卻遲遲未解決問題。她建議短期於該安全島加裝防撞欄，並於香港仔水塘道加裝衝燈影相機，長期應考慮移除有關安全島。同區區議員柴文瀚則建議，於非繁忙時間延長交通燈號，讓行人直接過路。



根據國際標準，安全島最少闊1.5米，惟灣仔菲林明道及駱克道交界的安全島，闊度僅1.14米，放工繁忙時間，不少人未能擠入狹窄的安全島，被迫站出馬路，行人與車輛擦身而過，險象環生。灣仔區區議員鄭其建指，即使曾建議加裝交通燈以減少意外，最終卻無法實行，又指即使行人使用附近另一較大安全島亦不可行，因該安全島已飽和，故至今仍未採取任何措施。



此外，元朗教育路安全島闊度只有1.43米，亦低於標準，2015年曾有推嬰兒車過路的母親，疑因安全島上太多人未能擠進，遭小巴撞倒。



有安全島則因規劃問題「自身難保」，西環薄扶林道及般咸道交界一個安全島，2015年間曾遭撞毀10次。有區議員估計，駕駛者由般咸道右轉時，或被天橋橋墩阻礙視線，雖曾向運輸署提議把過路處南移，或在路面加上指引等，但遭署方否決。



-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

