政府指若涉國防外交　可行使酌情權不移交逃犯

政府上周調整《逃犯條例》部分修訂，提出將可移交的罪行刑罰年期由3年提升至7年等6項額外保障措施，政府今日(4日)重申，不論是個案或是長期協議的移交都有謹慎程序，當中包括申請方提出移交，政府考慮所有證據後，確定滿足條件才會交由特首發出「確定信」，再交由法庭處理移交與否，最後交回特首決定。至於國防和外交的考慮何時介入，政府指在兩次特首的處理階段，若涉國防和外交等因素，均可行使酌情權而拒絕移交，強調沒有繞過法律程序，政府不能移交不可移交的人士。



政府表示，留意到市民歡迎修例增加額外的保障，又指立法會保安事務委員會已就修例召開3次特別會議，今後仍會繼續開會，認為合共約20小時的會議有用和有建設性，政府會耐心回答議員提問，亦會為本月12日恢復二讀辯論作好準備，而團體仍可提交書面意見到立法會，政府會一併考慮。



至於議會外的解說工作，政府稱會繼續進行，又提及早前8名美國國會及行政當局中國委員會成員曾向港府發信要求撤回修例，政府表示沒有收到正式信件，但有看過公開信的內容，已作詳細回應。