填RISC表費時　禮頓工程師：擺得耐就唔記得交

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今踏入第7日，負責部分列車停放處工程的禮頓高級工程師呂慶如今天(4日)作供。代表委員會的資深大律師Ian Pennicott表示，根據紀錄，呂應呈交110份有關路軌層板紮鐵工程的檢查及測量申請表格(RISC form)，惟呂最終只交了22份，僅約2成左右。呂表示，當時工程進度有壓力，再加上該工程的RISC form填寫系統使用上非常不方便，填表格比想像中費時，「入唔切啲RISC form，要遲交，擺得耐就唔記得咗」。



Pennicott表示，根據供詞，呂與港鐵工程師及工務督察以WhatsApp交流，並安排檢查工作等，質疑雙方是否認為WhatsApp對話可取代RISC form。呂指出，用WhatsApp交流是當時的做法，港鐵對該做法無特別意見，但他承認RISC form作為紀錄十分重要，實際上港鐵事後有提醒他們補交表格。



Pennicott又指出，部分提交的RISC form只填寫了A部分，質問為何其餘B、C及D部分全是空白。呂回應指不清楚原因，強調今次規定要使用的RISC form填寫系統與以往不同，亦規定要三色紙打印，使用不方便，「我當時有反映，但合約行呢個制度，我改變唔到啲咩」。



委員會主席夏正民則問，呂當時會否考慮下班後把RISC form帶回家填寫，以追趕進度；呂則稱自己不會，「我唔會咁做，每一日工作已經好多，我無能為力」。