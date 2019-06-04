深水埗部分路段擬限速30公里　區議員：畫蛇添足

政府2017年提出「香港好‧易行」概念，旨在提升香港的整體行人易行度，深水埗為試點之一，部分路段限制車速每小時30公里，設立幾條走廊，擴闊附近行人路及過路處等等。深水埗區議會交通事務委員會今(4日)召開會議，有區議員指計劃無解決違泊、雜物堵塞行人路等問題，批評計劃離地無考慮實際情況，又形容限車速區畫蛇添足。



區議員劉佩玉指設限制區多此一舉，「依家啲車只係行緊10幾20公里！」她稱，當區在違泊、雜物堵塞下導致人車爭路，令交通意外頻生，促請運輸署增加泊車位及車場。不過，區議員譚國僑則認為限制車速可提升司機警覺，建議延至學校區。



區議員梁文廣不滿政府無考慮在適當地點設立十字路口，「一個燈號行唔晒，點解唔可以打斜過？加長行人時間！」他又舉例指東京街當區主要是屋邨及大廈，建議在當區建行人天橋。



步行城市策劃組高級工程師梁嘉誼表示，限制車速區目的是營造安全環境，提高司機警覺及意識，至於其他意見會仔細考慮可行性，亦會與不會政府部門協調，以解決管理問題。運輸署交通工程(九龍)部高級工程師黃少文回應指，現時有短、中長期措施紓緩車位短缺，包括覓空地設臨時停車場等。至於十字路口，黃稱要小心研究，考慮增加綠燈時間後會否加劇塞車問題。