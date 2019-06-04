網民熱話：明目張膽！每小時$25　阿叔拉橫額宣傳代客入錶　

香港車多泊位少，在繁忙時間，街頭咪錶位更是一位難求，不過有人卻趁機以此圖利。近日網上就瘋傳兩張照片，照片中一名阿叔涉嫌在停泊在錶位的私家車上，拉上橫額宣傳其「代客入錶」服務，並且抬價牟利。事件引起網民熱議，質疑有人將錶位當作「私人停車場」，更擔心將來由「時租」變「月租」。



有網民在Facebook群組「VicoAuto 樂活車訊」上載兩張照片，並語帶諷刺留言，「私人停車場喎，幾時有埋月租？」現場是荃灣路德圍一個露天公眾停車場。其中一照片可見，一架私家車擋風玻璃位置和車頂均放有搶眼的紅色橫額，橫額上寫有：「代客入錶 25元1小時」、「代客泊位 25元1小時」等字眼。是該處每小時8港元收費的三倍。



而另一張則是一名阿叔以毛巾擦抹該輛掛上橫額的私家車車身，不排除他就是「代客入錶」及「代客泊車」的經營者。



有網民怒斥有人佔用公共資源圖利，而且該處是非常繁忙的停車場，「路德圍都玩到咁揚」，「附近停車場都係$19，佢竟然收到$25」，稱要報警處理。有人更擔心將來新咪錶電子化後，情況會加劇。「方便呢啲人霸足一世(錶位)，真係叫市民唔使揸車！」東網正向警方了解事件。



執業大律師陸偉雄回覆東網表示，根據《道路交通(泊車)規例》，任何人在泊車處連續停泊車輛超過24小時，即屬犯罪，可處罰款$2000。另外，如果有人涉向其他駕駛者勒索或刑事恐嚇，亦有可能構成犯罪。惟單純提供「入錶」或「泊車」服務，就未必構成罪行，雖然情況並不理想，但目前法例存在「灰色地帶」，即使警方到場亦難以執法。



網民有話說



Wai Lee：用公家地做生意，無本生利！



Ivan Lo：攞政府車位來做生意丶咁都叫無犯法？縱容呢啲人、等於害自己！



Lam San San：呢啲就係初創企業喇，運用公共資源轉化爲私人牟利！



赤月善：錶位攞嚟搵錢？吓？



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