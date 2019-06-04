內地豬場傳扭計拒供港　3成疑爆發非洲豬瘟

上水屠房三星期爆兩宗非洲豬瘟，食物環境衞生署銷毀全場活豬後，已展開清潔消毒工作。業界表示，暫時進展順利，有望本周四(6日)完成清潔。不過，有傳部分內地供港豬場「扭計」，覺得香港頻頻殺豬「好麻煩」，不願意向香港供應活豬。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅相信，只是個別豬場認為港府安排有待改善，而業界均一致希望屠房如期完成清潔，內地豬場又願意「無縫接軌」將豬隻供港，他形容：「廚房乾淨都冇用，無米點煮得成飯？」他估計，內地活豬恢復應市後，新鮮豬肉價格波幅大。



另外，有業界留意到內地的供港註冊豬場名單自4月尾起無再更新，有傳言指，名單列出140多個供港豬場，其實已有超過30%已爆發非洲豬瘟。有業界透露，留意到近期內地供港活豬大多「好輕磅」，一般情況，每隻豬都養大至約110公斤重才供港，但最近供應的活豬多數只有60至70公斤，懷疑擔心一爆豬瘟，政府又無補貼，想「急急腳」賣走豬隻，更憂慮這些豬都早已帶病毒。



香港禽畜業聯會副主席林榮源及立法會議員黃碧雲均聽聞，不少內地供港豬場被質疑爆發非洲豬瘟，曾有傳帶病毒的供港豬場至少佔整體30%，黃更聽過佔60%：「因為內地唔再公開，食安中心又冇講，有關傳言無法核實。」她指，食物安全中心的獸醫公共衞生組有定期視察及驗證內地農場，包括供港豬場的品質及衞生情況，促相關部門盡快交代視察進展，確認合格內地供港豬場的數目。